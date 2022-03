Studio Display, le nouvel écran d’Apple qui fait 27 pouces, fonctionne avec les Mac, mais peut-on aussi l’utiliser avec un PC ? La réponse est oui, mais il y a des limitations comme l’explique Apple à MacRumors.

Utiliser le Studio Display avec un PC est possible

Par exemple, les fonctionnalités True Tone et Cadre centré sont disponibles lorsque le Studio Display est connecté à un Mac, mais elles ne le sont pas lorsque le moniteur est connecté à un PC. D’ailleurs, pour pouvoir utiliser la webcam de l’écran, il faut utiliser un Mac avec la dernière mise à jour de macOS.

Autre limitation, Apple annonce que les fonctionnalités qui nécessitent des mises à jour firmwares ne seront pas disponibles sur les PC. Une liste exacte des fonctionnalités en question n’est pas dévoilée. Et dernier point évoqué par Apple, la résolution de l’écran du Studio Display variera d’un système à l’autre.

Apple a annoncé hier son nouvel écran lors de la keynote, en accompagnement du Mac Studio. Le moniteur fait 27 pouces, se veut 5K, intègre une webcam, trois micros, six haut-parleurs, supporte « Dis Siri » et inclut une puce A13, la même que l’on retrouve dans les iPhone 11. Le premier prix est de 1 749 euros. Les précommandes sont déjà en place et les premières livraisons auront lieu le 18 mars. Ce sera du moins le cas pour les clients qui ont été rapides. Pour les autres, la livraison peut se faire en avril ou mai selon les cas.