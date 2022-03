Alors qu’Apple vient d’annoncer le Mac Studio les puces M1 Max et M1 Ultra, voilà qu’il est maintenant question de nouveaux Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro. 9to5Mac partage quelques détails à leur sujet.

Un Mac mini M2 se prépare

Le premier Mac mini, qui a pour nom de code J473, embarque la puce M2. Il s’agira du premier passage d’une génération à l’autre. Nous avons eu depuis fin 2020 des variantes de la puce M1 avec toujours plus de puissance : M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra.

La puce M2 a pour nom de code Staten et se repose sur la puce A15 qui équipe les iPhone 13. En comparaison, la puce M1 s’appuie sur la puce A14 que l’on retrouve dans les iPhone 12. Le nouveau modèle aura le droit à 8 cœurs pour la partie processeur (4 cœurs performances et 4 cœurs efficients) et 10 cœurs pour la partie graphique. Les cœurs performances ont pour nom de code Avalance et les cœurs efficients ont pour nom Blizzard.

A priori, le développement du Mac mini M2 est presque terminé, ce qui suggère une disponibilité de l’ordinateur dans quelques mois. Peut-on l’espérer à la WWDC en juin ? Récemment, Bloomberg a fait savoir qu’Apple comptait lancer de nouveaux Mac en mai ou juin.

Un modèle M2 Pro également dans les cartons

Pour sa part, le Mac mini avec la puce M2 Pro a pour nom de code J474. La M2 Pro comprend 12 cœurs pour le processeur (8 cœurs performances et 4 cœurs efficients). En comparaison, la puce M1 Pro en compte 10.

Il n’est pas précisé si ce modèle arrivera en même temps que le modèle M2 ou s’il faudra attendre encore quelques mois. La seconde option semble toutefois la plus probable.

Au fait, qu’en est-il d’un Mac mini avec la puce M2 Max ou M2 Ultra ? Apple n’aurait pas de tels projets. On peut se douter qu’Apple va en revanche proposer un Mac Studio ou d’autres modèles avec de telles puces.