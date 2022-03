Après l’arrêt des ventes de produits et le retrait de l’affichage publicitaire dans l’App Store, Apple semble avoir restreint un peu plus ses activités dans le pays dirigé par Vladimir Poutine. De nombreux utilisateurs russes affirment en effet qu‘il est désormais impossible d’acheter une app via l’App Store en Russie. Le blocage concerne tous les types de paiements, y compris ceux effectués à partir de comptes déjà alimentés avec des cartes cadeaux iTunes. Le paiement d’apps directement via des comptes mobiles n’est plus autorisé lui aussi.

Impossible de savoir à l’heure actuelle si ces nouvelles contraintes découlent d’une décision d’Apple ou de la Russie, mais une chose est sûre : l’éco-système Apple en Russie est désormais en panne sèche. A l’heure d’écrire ces lignes, on apprend par ailleurs que Sony, Nintendo ou bien encore Amazon viennent de suspendre leurs activités en Russie, ce qui fait suite à une très longue liste de « retraits » (MacDonalds, Microsoft, Ikea, PayPal, Visa, H&M, Mastercard, Samsung, CD Projekt RED, Activision, EA, etc.).