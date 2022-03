L’iMac de 27 pouces, qu’Apple ne commercialise plus depuis cette année, ne devrait pas avoir le droit à un successeur. Seul l’iMac de 24 pouces devrait exister, selon les informations de 9to5Mac.

Pas de remplaçant direct pour l’iMac de 27 pouces ?

Le site assure que cette information vient de la même source qui lui avait annoncé l’existence du Mac Studio et du Studio Display quelques jours avant la présentation officielle par Apple. Et effectivement, elle avait vu juste. On peut donc être tentés de lui faire confiance en ce qui concerne l’iMac plus grand qui ne verrait pas le jour.

Il est vrai que cette information peut surprendre. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a assuré cette semaine qu’Apple travaillait toujours sur un iMac Pro. Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo a fait savoir que l’iMac Pro verrait le jour en 2023. Celui-ci devait d’une certaine façon succéder à l’iMac de 27 pouces, mais son existence est maintenant incertaine.

Quel est l’avenir ? Apple semble vouloir miser sur son nouveau combo, à savoir le Mac Studio et le Studio Display. Le premier est très puissant grâce à sa puce M1 Max ou M1 Ultra selon le modèle. Quant au second, il s’agit d’un moniteur 5K de 27 pouces. Mais il est presque aussi cher qu’un iMac de 27 pouces. La pilule est donc un peu difficile à avaler pour ceux qui veulent se mettre à niveau depuis un iMac de 27 pouces.

L’iMac de 24 pouces va, quant à lui, avoir le droit à une mise à niveau. Apple proposerait un nouveau modèle en 2023 avec la puce M2. Le modèle existant embarque la puce M1. Par contre, il ne faudrait pas s’attendre à une version de ce Mac tout-en-un avec les puces M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra. Apple proposerait seulement la puce M2, tout comme il propose seulement la puce M1 avec le modèle déjà en vente.