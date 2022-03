Apple a envoyé un message aux développeurs concernant la soumission d’applications pour l’App Store. À compter du 25 avril, les développeurs devront obligatoirement utiliser Xcode 13 au minimum pour compiler leurs applications.

Xcode 13 obligatoire dès le 25 avril pour les développeurs

« À partir du 25 avril 2022, les applications iOS, iPadOS et watchOS soumises à l’App Store devront être compilées avec Xcode 13, qui inclut les SDK pour iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 », écrit Apple dans son message. Xcode 13 est disponible depuis septembre dernier et a eu le droit à plusieurs mises à jour. D’ailleurs, la mise à jour 13.3 est disponible depuis cette semaine suite à la sortie d’iOS 15.4, d’iPadOS 15.4 et de watchOS 8.5 en version finale.

Il arrive que des développeurs n’utilisent pas toujours la dernière version en date de Xcode pour des raisons qui leur sont propres. À compter du 25 avril, ils n’auront plus vraiment le choix : il faudra au minimum utiliser Xcode 13.

Apple profite de son annonce pour vanter iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 :

Tirez le meilleur parti des fonctionnalités passionnantes d’iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 pour offrir des expériences utilisateur encore plus intuitives et précieuses. Améliorez les performances de votre application en remaniant votre code pour tirer parti des fonctions asynchrones de Swift. Et avec les dernières mises à jour de SwiftUI, vous pouvez améliorer vos applications avec de nouvelles fonctionnalités, telles que des vues de liste améliorées, de meilleures expériences de recherche et la prise en charge des zones de focus de contrôle.

Point à souligner : les développeurs peuvent très bien utiliser Xcode 13 et continuer à proposer le support d’iOS 14 et des autres précédents systèmes d’exploitation. Xcode 13 a beau avoir un lien avec iOS 15, l’utilitaire ne se focalise pas que sur cette version.