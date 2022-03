L’iPhone tout fermé et disposant de son port Lightning propriétaire n’en a plus pour très longtemps en Europe. Après le passage obligatoire au pot USB-C, le parlement européen vient en effet de se prononcer pour de nouvelles règles concernant les batteries des smartphones, qui devront être beaucoup plus faciles à changer par l’utilisateur, sans devoir en passer par un service tiers.

Il ‘agit pour l’instant d’une note d’intention encore loin de se traduire par une loi contraignante pour les fabricants, mais ce n’est désormais plus qu’une question d’années avant que le changement de batterie facilité ne devienne une obligation sur le marché européen. « Selon les députés, d’ici à 2024, les batteries portables utilisées dans les appareils tels que les smartphones, et les batteries LMT devraient être conçues pour que les consommateurs et les opérateurs indépendants puissent les enlever eux-mêmes de leurs dispositifs en toute simplicité et sans aucun danger » rapelle le communiqué de presse du parlement européen.

Le changement aisé de la batterie du smartphone améliore la durée de vie de l’appareil, ce qui est bien sûr bon pour la planète, mais posera sans doute de sacrés soucis de conception pour les fabricants : quid de la certification IP68 ou de la résistance du mobile avec le retour du clapet pour batterie ? Il suffit de se souvenir des anciens smartphones qui explosaient littéralement en mille morceaux au contact du sol pour comprendre que la tâche ne sera pas facile…