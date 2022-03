Apple a cessé de signer iOS 15.3.1 au niveau de ses serveurs, signifiant qu’il n’est plus possible d’installer cette version sur son iPhone ou iPad, que ce soit en tant que mise à jour ou restauration.

Arrêt de signature pour iOS 15.3.1

Apple a proposé iOS 15.3.1 le 10 février dernier. Cette mise à jour a apporté d’importants correctifs de sécurité et a corrigé un problème pouvant entrainer l’absence de réponses des plages braille. Une mise à jour qui n’est donc pas majeure, mais qui est importante pour tous ceux qui ont besoin de l’accessibilité et plus exactement des plages braille.

La seule version qui peut être installée aujourd’hui est iOS 15.4, qui a vu le jour le 14 mars. Et pour le coup, cette mise à jour comprend beaucoup de nouveautés. Il y a notamment la possibilité de déverrouiller son iPhone avec Face ID tout en portant un masque. Il est bon de noter que cela requiert d’avoir un iPhone 12 au minimum. Citons également la disponibilité de Commande universelle (Universal Control), en lien avec macOS 12.3 sur Mac. Apple a par ailleurs proposé 37 nouveaux Emojis, une nouvelle voix neutre pour Siri en anglais, de nouvelles alertes pour limiter l’espionnage avec les AirTags ou encore le support du pass vaccinal européen dans les applications Santé et Cartes.

Il n’y a pour l’instant pas de version bêta pour la future mise à jour. Est-ce qu’il s’agira d’iOS 15.4.1 ou bien d’iOS 15.5 ? Pas de réponse pour le moment. À noter qu’il y aura ensuite iOS 16, avec logiquement une présentation à la WWDC en juin.