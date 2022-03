Apple enchaîne les amendes aux Pays-Bas, à coup de 5 millions millions chaque semaine depuis 9 semaines maintenant. Une 10e amende va tomber dans quelques jours, ce qui fera 50 millions d’euros au total.

Les amendes continuent pour Apple

Les Pays-Bas avaient à l’origine annoncé que le montant maximal serait de 50 millions d’euros parce qu’Apple ne se conforme pas à une ordonnance qui l’oblige d’autoriser les paiements tiers dans les applications de rencontres sur l’App Store. Mais le pays européen est maintenant prêt à frapper plus fort avec des amendes encore plus importantes.

Apple a soumis cette semaine une nouvelle proposition à l’ACM, le régulateur néerlandais, dans le but d’arrêter la sanction. L’offre n’est pas entièrement conforme à son ordonnance, a déclaré un responsable de l’organisme à Reuters. Maintenant, l’ACM envisage des amendes avec un montant plus élevé pour qu’Apple réagisse réellement.

Quel est le problème ? L’ACM veut qu’Apple autorise les paiements tiers dans les applications de rencontres sur l’App Store aux Pays-Bas. C’est un moyen d’offrir plus de choix aux développeurs et ainsi ne pas payer la commission de 30%. Apple a fait une première proposition, mais celle-ci ne satisfait pas du tout l’ACM. Il est question d’autoriser les paiements tiers, mais prendre tout de même 27% de commission. De plus, Apple veut que les développeurs proposent une version séparée de leurs applications de rencontres. Aussi, les développeurs doivent soumettre chaque mois leurs revenus pour que la commission de 27% puisse s’appliquer.

Cette semaine, Apple a fait une autre proposition au régulateur. Les détails ne sont pas connus, mais ils ne satisfont visiblement pas l’organisme puisque d’autres amendes plus élevées sont en projet.