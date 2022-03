Apple croit réellement aux écrans Mini-LED, à tel point que le fabricant fait le nécessaire pour augmenter le volume de production au niveau des MacBook Pro. Selon Ming-Chi Kuo, Apple veut aller plus loin en 2022.

Davantage d’écrans Mini-LED pour Apple en 2022

2021 a été l’occasion d’accueillir les MacBook Pro de 14 et 16 pouces, avec tous les deux qui ont un écran Mini-LED. Ils ont connu un certain succès puisque leurs ventes ont été plus importantes que celle de tous les PC portables avec un écran OLED en ce qui concerne le quatrième trimestre de 2021.

« Bien que le marché des ordinateurs portables/PC souffre de l’inflation et de la guerre russe/ukrainienne, Apple continue d’accroître de manière agressive la capacité de la chaîne d’approvisionnement en écrans Mini-LED pour le MacBook Pro, dans le but d’augmenter de 20 à 30% », a indiqué Ming-Chi Kuo, analyste généralement bien renseigné en ce qui concerne Apple.

D’autre part, Kuo rapporte qu’Apple devrait vendre entre 500 000 et 600 000 Mac Studio et Studio Display en 2022. Il est difficile de dire s’il s’agit d’un volume conséquent sachant que le Mac Studio est une nouvelle gamme et le Studio Display est plus ou moins dans cette même catégorie. Certes, Apple vend depuis un moment un autre écran, à savoir le Pro Display XDR, mais celui-ci s’adresse à une catégorie spécifique de personnes, tout particulièrement les professionnels.