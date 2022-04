Pendant les Oscars, Will Smith a giflé Chris Rock et le film CODA a reçu l’Oscar du meilleur film. Cela a naturellement poussé certaines personnes à voir le film sur Apple TV+… ou à le télécharger illégalement

Plein de téléchargements illégaux pour CODA

Les données d’IKnow relayées TorrentFreak montrent qu’il y avait une médiane d’environ 5 000 téléchargements par jour au début de 2022 (CODA est sorti en août 2021 sur Apple TV+). Lorsqu’il y a les nominations pour les Oscars au début de février, les téléchargements ont doublé. Et lundi, juste après les Oscars, il y a eu plus de 60 000 téléchargements. Le film a connu plus de téléchargements lundi qu’en août 2021 quand il a fait ses débuts sur la plateforme d’Apple.

Il est bon de noter que les données ici concernent les téléchargements en torrent. Les téléchargements directs (via des sites) ne sont pas pris en compte, tout comme les sites de streaming illégaux. La raison est simple : leurs données ne sont pas publiques. Difficile donc de connaître le succès.

Un autre film a connu des téléchargements illégaux presque au niveau de CODA, il s’agit de La Méthode Williams. Le film n’était pas nommé aux Oscars, mais son acteur principal, à savoir Will Smith, l’était et il a d’ailleurs remporté l’Oscar du meilleur acteur. Le nombre de téléchargements illégaux a été environ multiplié par sept entre les jours qui ont précédé la cérémonie et lundi.