Après des informations sur de futurs iPad et MacBook avec des écrans pliables, voilà maintenant le tour de l’iPhone. Il est également question d’un autre appareil de 9 pouces, toujours avec un écran pliable.

Il faut patienter pour avoir l’iPhone pliable

L’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, indique qu’Apple devrait lancer son premier iPhone pliable en 2025 au plus tôt. Il avait auparavant évoqué une arrivée en 2024, mais souligne aujourd’hui que les plans ont changé, d’où l’arrivée en 2025 au plus tôt. Il ajoute qu’il s’agirait soit d’un produit hybride mêlant l’iPhone et iPad, soit un iPad pliable.

Les informations rejoignent celles de Ross Young. Cet analyste spécialisé dans les écrans avait évoqué 2025 au plus tôt et s’attend même à ce que l’iPhone pliable arrive en 2026, voire en 2027. Il reste encore du travail chez Apple pour créer un tel modèle, au vu des différentes technologies.

Un appareil de 9 pouces avec un écran pliable en test chez Apple

D’autre part, Kuo fait état d’un test en cours chez Apple qui concerne un appareil disposant d’un écran OLED pliable de 9 pouces. Il aurait un nombre de pixels par pouce qui se situerait entre l’iPhone et l’iPad. Mais ce produit pourrait ne jamais être commercialisé, Apple s’en servirait surtout pour faire des tests avec les technologies d’écrans pliables.