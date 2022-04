Apple n’inclut plus de chargeur dans la boîte de ses iPhone et cela ne plaît pas au juge Caires Pinheiro au Brésil qui oblige le fabricant à verser 5 000 réaux brésiliens (994 euros) à un client, faisant état d’une violation de la loi locale.

Selon l’article 39 du Code de la consommation (CDC), la « vente liée » est une pratique abusive et interdite au Brésil. Il est donc interdit de vendre séparément un téléphone portable et un chargeur. Par conséquent, Apple est condamné après avoir vendu séparément un modèle d’iPhone et un chargeur à un client de la ville de Goiânia.

Cela fait un moment maintenant que l’affaire des iPhone vendus sans chargeur dérange au Brésil. L’année dernière, Apple a reçu une amende de 1,7 million d’euros en tant que punition pour avoir violé le droit de la consommation et manqué de respect aux clients brésiliens selon le chef du groupe de consommateurs Procon-SP, Fernando Capez. Des indices suggéraient qu’Apple allait devoir être forcé de remettre le chargeur dans la boîte au Brésil, mais ce n’est pas le cas (du moins pour l’instant).

Comme on peut s’en douter, Apple a répondu à la condamnation. Le fabricant fait valoir que de nombreux clients disposent déjà d’un chargeur chez eux, en ajoutant les avantages environnementaux liés à la suppression de l’adaptateur secteur et à la réduction significative de l’empreinte globale de l’iPhone. En 2020, Apple estimait que la décision de retirer le chargeur de la boîte équivalait à retirer près de 450 000 voitures de la circulation par an.