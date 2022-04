L’iPhone 14 Pro va avoir un design similaire au modèle qu’il succède, mais une différence pourrait exister avec des coins un peu plus arrondis. Cela aurait en partie un lien avec le nouveau bloc photo.

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro

Léger changement de design pour l’iPhone 14 Pro

Ian Zelbo, qui crée des rendus de produits Apple à venir, se base sur différentes informations (fuites et rumeurs) pour penser que les coins vont être plus arrondis avec l’iPhone 14 Pro. Ce modèle pourrait être le seul en réalité, les mêmes informations suggèrent que l’iPhone 14 Pro Max ne changera pas visuellement parlant, tout comme l’iPhone 14 standard.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max auront le droit à niveau au niveau du bloc photo, notamment un capteur principal de 48 mégapixels. La lentille sera 57% plus large que celle sur l’iPhone 13 Pro et cela implique des changements au niveau de l’espace.

Le changement pourrait également s’expliquer par le nouvel écran qui va abandonner l’encoche telle que nous la connaissons pour laisser place au combo pilule + trou. La rumeur veut également que les bordures de l’écran soient 20% plus fines. Ces modifications, qui vont concerner les modèles Pro, pourraient là encore expliquer des changements pour les coins un peu plus arrondis.

Des rendus pour réellement se faire une idée du nouveau design vont être prochainement publiés.