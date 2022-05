WhatsApp va s’améliorer sur Mac avec une nouvelle version de son application qui est basée sur Catalyst, ce qui permettra au passage d’avoir une version pour l’iPad.

WhatsApp avec Catalys est toujours en développement

Il est déjà possible de télécharger l’application de WhatsApp sur Mac, mais celle-ci se base sur Electron. Il s’agit d’un framework qui permet de créer « facilement » des applications puisque celles-ci affichent des pages Web. Autrement dit, ce n’est pas une application native qui profite pleinement de macOS (ou d’un autre système d’exploitation). Cela se ressent dans les performances qui sont moins bonnes et dans certains usages précis.

Voilà maintenant que WhatsApp prépare une application à l’aide de Catalyst. Apple propose Catalyst aux développeurs afin qu’ils portent « facilement » leurs applications iPadOS sur Mac. Dans le cas présent, il sera question d’une application sur macOS et sur iPadOS. Will Cathcart, le patron de WhatsApp, a déjà dit que c’était dans les cartons.

Voici une première image de l’application Mac basée sur Catalyst. L’image est partagée par WABetaInfo et ne montre finalement pas grand-chose, si ce n’est la page qui s’affiche avec un QR Code pour se connecter à son compte. Il sera possible de relier un iPhone ou smartphone Android à l’application Mac. En réalité, une hypothèse circule avec le fait de pouvoir lier un iPhone et un smartphone, et non uniquement l’un des deux.

Il n’y a malheureusement pas de date de sortie pour l’application. Patience donc.