Le bloc photo des iPhone 14 va être plus imposant et des coques montrent justement à quoi les utilisateurs peuvent s’attendre. Ces coques, créées par un accessoiriste, se basent sur les rumeurs et autres fuites.

Un bloc photo imposant sur les iPhone 14

Apple doit sortir quatre modèles cette année avec un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Adieu le modèle mini donc et son écran de 5,4 pouces. Les ventes ne sont pas très bonnes, ce qui pousse Apple à abandonner ce modèle.

Sur la photo, on voit en premier l’iPhone 14 Pro Max puis l’iPhone 14 Max, ainsi que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14. Comme nous pouvons le voir, le bloc photo est plus gros, tout particulièrement sur les modèles Pro. Cela s’explique notamment par un changement au niveau des capteurs. Les modèles Pro par exemple vont passer sur un capteur photo principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels aujourd’hui. Aussi, le capteur ultra grand-angle va être modifié pour améliorer encore et toujours la qualité.

Vous l’avez donc compris, il faudra probablement acheter une nouvelle coque pour les smartphones d’Apple de 2022. Ceux qui comptaient prendre la coque de leur iPhone 13 vont être déçus.

En toute logique, Apple officialisera ses quatre iPhone 14 en septembre prochain lors d’une keynote.