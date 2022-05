Cette semaine, Nikkei a rapporté que l’un des iPhone 14 avait du retard par rapport aux trois modèles en développement. Aujourd’hui, l’analyste Jeff Pu affirme que le modèle en question est l’iPhone 14 Max.

Du retard pour l’iPhone 14 Max ?

Apple prépare quatre variantes pour cette année : iPhone 14 de 6,1 pouces, iPhone 14 Max de 6,7 pouces, iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Ce serait donc l’iPhone 14 Max, qui sera une nouveauté dans la gamme sachant qu’un tel modèle n’existe pas aujourd’hui, qui aurait trois semaines de retard au niveau du développement.

Il n’est pas précisé exactement pourquoi ce modèle en particulier connaît un retard par rapport aux autres. Mais pour tenter de limiter la casse, Apple a demandé à ses fournisseurs d’accélérer la cadence pour ce qui est du développement et compte également lancer la production plus tôt que prévu. Ce choix s’explique par les confinements en Chine qui sont toujours d’actualité et ont un impact direct chez Apple puisque ses téléphones sont assemblés sur place.

C’est Pegatron et non Foxconn qui serait le principal groupe pour produire l’iPhone 14 Max. Actuellement, Pegatron fonctionne au ralenti à cause des confinements. Foxconn, à l’inverse, arrive à s’en sortir relativement normalement.

Cet iPhone 14 Max (tout comme le modèle standard) devrait ressembler à l’iPhone 13. Les changements visuels avec notamment le retrait de l’encoche pour avoir une pilule et un trou à la place concerneront uniquement les modèles Pro. Qui plus est, les deux iPhone non-Pro auraient le droit à la puce A15 (la même que celle des iPhone 13) et non la nouvelle puce A16.