La puce A16, que l’on retrouvera dans les iPhone 14, conservera une gravure en 5 nm, à l’instar de l’A15 qu’il y a dans les iPhone 13, si l’on en croit les informations du leaker ShrimpApplePro. À l’inverse, la puce M2 des futurs Mac passerait à une gravure en 3 nm.

Toujours une gravure en 5 nm pour la puce A16 ?

Le leaker, qui dit avoir eu les informations d’une « source assez fiable », donne quelques détails sur l’A16. La puce comprendrait quelques améliorations au niveau du processeur, de la partie graphique et de la mémoire. Mais ce ne serait pas un saut important par rapport à l’A15. Apple utiliserait le processus de fabrication N5P de TSMC, ce qui suggère la nouvelle puce pourrait être une mise à niveau moins importante que ce que les premières rumeurs avaient annoncé.

Un changement devrait concerner la RAM avec l’usage de la mémoire LPDDR5. En comparaison, l’A15 utilise la mémoire LPDDR4. La nouvelle version est jusqu’à une fois et demie plus rapide, et jusqu’à 30% plus économe en énergie. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait un gain au niveau de l’autonomie des iPhone 14.

Pour sa part, la M2 serait la première puce d’Apple avec une gravure en 3 nm. Apple passerait donc de 5 nm à 3 nm, en passant complètement le processus de 4 nm. Il s’agirait de la première puce d’Apple avec l’architecture ARMv9.

Des puces M1 revues

En outre, Apple préparerait des révisions de la puce M1 avec des cœurs revus. Les modèles actuels ont des cœurs efficients (Icestorm) et hautes performances (Firestorm), comme la puce A14. Les modèles revus auraient les cœurs efficients (Blizzard) et hautes performances (Avalanche) de la puce A15.

Les puces revues pourraient être utilisées dans le prochain Mac Pro ou bien dans le prochain MacBook Air. Une rumeur avait indiqué qu’Apple conserverait la puce M1 dans son nouvel ordinateur. Il est donc possible que ce soit un modèle amélioré par rapport à celui existe aujourd’hui, sans pour autant être la puce M2.