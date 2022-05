La juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté une demande d’Apple qui voulait faire annuler la plainte de Jay Freeman (Saurik), le créateur de Cydia (utilitaire sur les iPhone jailbreakés pour notamment installer des tweaks). Ce dernier avait déposé plainte pour la première fois en 2020.

La plainte de Cydia contre Apple est maintenue

La plainte allègue qu’Apple « a injustement acquis et conservé un pouvoir de monopole » dans la distribution et le paiement des applications iOS, privant ainsi les magasins d’applications tiers de « la capacité de concurrencer l’App Store ». Cydia est apparu avant même l’existence de l’App Store d’Apple et permettait aux utilisateurs de trouver et de télécharger des applications tierces pour les appareils jailbreakés.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté l’affaire en janvier, citant les réclamations de Jay Freeman en dehors du délai de prescription de quatre ans pour les poursuites antitrust. Elle a néanmoins donné à celui qui se fait surnommer Saurik la possibilité de modifier sa plainte, ce qu’il a fait.

La nouvelle plainte indique que de 2018 à 2021, Apple a mis en œuvre des changements « plus agressifs » dans iOS qui ont empêché Cydia et d’autres magasins d’applications alternatifs de fournir des applications « utilisables » pour les iPhone. Apple a cherché à mettre un terme à la plainte sur la base que les allégations se sont produites en dehors du délai de prescription, mais la juge a rejeté la demande de rejet.

Apple a maintenant trois semaines pour répondre à cette plainte modifiée. Au passage, on notera que les arguments avancés par Jay Freeman sont similaires à ceux d’Epic Games. Le groupe a été en procès avec Apple. Et la juge qui s’est occupée de ce dossier était… Yvonne Gonzalez Rogers.