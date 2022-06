Apple continue de défendre son App Store et assure que sa boutique d’applications a empêché près de 1,5 milliard de dollars de transactions frauduleuses en 2021. Plus de 1,6 million de téléchargements ou mises à jour d’applications douteuses ou non fiables ont été stoppés tout au long de l’année.

Apple défend l’App Store et met en avant la prévention de la fraude

En 2021, l’équipe de validation de l’App Store a refusé plus de 34 500 applications parce qu’elles contenaient des fonctionnalités cachées ou non documentées. Plus de 157 000 applications ont été rejetées parce qu’elles étaient considérées comme des spams, des copies ou qu’elles induisaient les utilisateurs en erreur, par exemple en les manipulant et en les poussant à l’achat.

Il arrive que des développeurs malveillants tentent de contourner la validation en créant une version d’une application, puis en modifiant son principe ou son fonctionnement une fois validée. Quand Apple s’en rend compte, l’équipe de validation rejette ou retire immédiatement ces applications de l’App Store et les développeurs en question ont alors 14 jours pour faire appel avant résiliation de leur contrat. En 2021, plus de 155 000 applications ont été supprimées de l’App Store pour ce genre de violation.

De plus, Apple a refusé l’année dernière plus de 343 000 applications parce qu’elles demandaient plus de données utilisateurs que nécessaire ou faisaient un mauvais usage des données déjà collectées.

Un nettoyage nécessaire sur les avis et les comptes

Il y a également eu du nettoyage au niveau des avis sur l’App Store. Avec plus d’un milliard d’évaluations traitées en 2021, Apple a détecté et bloqué systématiquement plus de 94 millions d’avis, et plus de 170 millions de notes ne répondant pas aux normes de modération avant publication. 610 000 avis supplémentaires ont été supprimés après publication suite à des signalements et à un examen manuel.

Apple poursuit en indiquant avoir supprimé plus de 802 000 comptes de développeurs en 2021 parce qu’il y a eu des usages à des fins frauduleuses de façon trompeuse ou particulièrement flagrante. De plus, 153 000 demandes d’inscriptions ont été refusées pour cause de fraude, empêchant ainsi à ces acteurs malveillants de publier des applications sur l’App Store.

Bloquer les applications ne venant pas de l’App Store

Dans le but de protéger les utilisateurs téléchargeant des applications en dehors de l’App Store, Apple a détecté et bloqué plus de 63 500 applications illicites sur des plateformes pirates ces 12 derniers mois. Ces vitrines distribuent des logiciels malveillants souvent conçus pour ressembler à des applications populaires — ou modifiant des applications connues sans autorisation — et contourner les mécanismes de sécurisation de l’App Store. Rien que l’an dernier, Apple a bloqué plus de 3,3 millions d’instances d’applications distribuées frauduleusement via l’Enterprise Developer Program.

Apple prend aussi des mesures contre les comptes clients frauduleux. En 2021, l’entreprise a désactivé plus de 170 millions de comptes clients associés à des activités frauduleuses ou illégales. Si un compte se comporte de façon similaire à des comptes déjà identifiés comme délictueux, il est désactivé avant de pouvoir être utilisé. Plus de 118 millions de tentatives de création de comptes ont été rejetées en 2021, car elles présentaient des schémas correspondant à des activités frauduleuses ou illégales.

Apple ajoute que grâce à l’association de la technologie et de l’examen manuel, plus de 3,3 millions de cartes volées ont pu être bloquées lors de tentatives d’achats et près de 600 000 comptes ont été interdits de transaction.

Ici, Apple cherche à vanter l’App Store pour dissuader le grand public à s’intéresser au sideloading, à savoir installer des applications sans passer l’App Store. Cette pratique sera normalement obligatoire avec les nouvelles lois européennes.