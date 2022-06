Apple vient à peine d’officialiser sa puce M2 qu’il y a déjà une fuite concernant le modèle Pro. Selon l’analyste Jeff Pu, TSMC continuera d’assurer la production et la puce aura une gravure en 3 nm.

La puce M2 a été annoncée cette semaine par Apple lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Elle fera ses débuts dans le nouveau MacBook Air et dans le nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Selon Apple, le gain en performances est de 18% pour la partie processeur (en comparaison avec la puce M1) et de 35% pour la partie graphique. Elle gère également jusqu’à 24 Go de RAM, contre 16 Go pour la puce M1.

Comme on peut s’en douter, la puce M2 Pro sera plus puissante. Une précédente rumeur indiquait qu’Apple préparait un nouveau Mac mini avec justement cette puce. Elle aurait le droit huit cœurs performances et quatre cœurs efficients, soit 12 cœurs au total contre 10 pour la M1 Pro.

Une arrivée d’ici la fin de l’année est donc envisageable si l’on se base sur la production par TSMC. À voir si d’autres Mac vont également y avoir le droit. Il est possible que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces soient concernés, sachant que les modèles actuels ont la M1 Pro.