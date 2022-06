Cette semaine, nous avons appris qu’Apple prépare un nouveau MacBook de 12 pouces. Bloomberg a rapporté l’information, mais précisait ne pas savoir s’il s’agissait d’un Mac portable d’entrée de gamme ou un modèle haut de gamme. Ce sera visiblement la seconde option.

Le leaker Majin Bu rapporte aujourd’hui que le MacBook de 12 pouces serait un modèle Pro et aurait le droit aux puces M2 Pro et M2 Max. Celles-ci n’ont pas encore été officialisées par Apple, le groupe ayant seulement annoncé la puce M2. Mais nous savons déjà qu’elles verront le jour sachant qu’il existe les M1 Pro et M1 Max. Une récent fuite a révélé que la M2 Max aurait 12 cœurs pour le processeur (10 pour la M1 Max) et jusqu’à 38 cœurs pour la partie graphique (32 pour la M1 Max).

Majin Bu a déjà eu de bonnes informations, tout comme il s’est déjà trompé sur certains points. Mais il semble avoir de bonnes informations en ce moment puisqu’il a partagé quelques détails sur les nouveautés de la WWDC 2022 avant l’officialisation par Apple. Aussi, il a évoqué un iPad de 14,1 pouces et cette rumeur a depuis été confirmée par Ross Young, un analyste spécialisé dans les écrans qui, pour le coup, est très bien renseigné et a toujours de bonnes informations.

Concernant le MacBook Pro de 12 pouces, il n’arriverait pas avant la fin de 2023 ou le début de 2024. Nous avons donc encore le temps pour le découvrir.