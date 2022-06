Stage Manager est uniquement disponible sur les iPad avec la puce M1, ce qui agace des utilisateurs ayant une tablette récente. Ils ne pourront pas profiter de la nouveauté d’iPadOS 16, alors que leur iPad n’est pas vieux. Apple a déjà donné deux explications, et même une troisième pour se justifier. Aujourd’hui, Craig Federighi poursuit pour ce qui est de la justification.

Le vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS a déclaré à Forbes que des tests ont été effectués pour avoir Stage Manager sur les iPad n’ayant pas la puce M1. Mais ils n’ont pas été concluants.

« Nous avons commencé à faire des tests avec ces systèmes et il est apparu très vite que nous ne pouvions pas offrir l’expérience que nous voulions offrir avec ces systèmes », a indiqué Craig Federighi. « Certes, nous aimerions apporter toute nouvelle expérience à chaque appareil que nous pouvons, mais nous ne voulons pas non plus freiner la définition d’une nouvelle expérience et ne pas créer les meilleures bases pour l’avenir dans cette expérience. Et nous ne pouvions vraiment le faire qu’en nous appuyant sur la M1 ».

Un point précédemment mis en avant est le fait que les iPad M1 peuvent avoir jusqu’à 16 Go de RAM, contre 6 Go sur les modèles précédents. Aussi, le stockage est deux fois plus rapide sur les derniers modèles en date.

Pour rappel, Stage Manager permet aux utilisateurs de redimensionner les applications dans des fenêtres qui se chevauchent pour une expérience multitâche améliorée. La fonctionnalité prend également en charge un écran externe, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément avec huit applications au maximum (jusqu’à quatre applications sur l’iPad et jusqu’à quatre applications sur l’écran externe).