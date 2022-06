Seuls les iPad avec la puce M1 peuvent profiter de Stage Manager avec iPadOS 16… du moins officiellement. Mais une option cachée permet d’activer le mode sur les tablettes qui n’ont pas la puce.

En fouillant dans le code d’iPadOS 16, 9to5Mac a trouvé des références à un réglage interne qui active Chamois (le nom de code de Stage Manager) pour les « appareils anciens ». Il faut comprendre ici que cela concerne les iPad qui n’ont pas la puce M1. Ce réglage est toutefois propre aux employés d’Apple. Il n’est pas possible d’en profiter, du moins avec la première bêta.

Cette option interne rejoint une récente déclaration de Craig Federighi. Le vice-président d’Apple responsable d’iOS et de macOS a indiqué :

Nous avons commencé à faire des tests avec [les iPad non-M1] et il est apparu très vite que nous ne pouvions pas offrir l’expérience que nous voulions offrir avec ces systèmes. Certes, nous aimerions apporter toute nouvelle expérience à chaque appareil que nous pouvons, mais nous ne voulons pas non plus freiner la définition d’une nouvelle expérience et ne pas créer les meilleures bases pour l’avenir dans cette expérience. Et nous ne pouvions vraiment le faire qu’en nous appuyant sur la M1.