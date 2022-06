Le rumeur traine depuis le mois de novembre 2021 et avait repris du poil de la bête ces derniers jours sur quelques médias asiatiques : Apple développerait un iPad mini 7 doté d’un écran ProMotion 120 Hz. Mais pour Ross Young, analyste pour Display Supply Chain Consultants (DSCC), cette rumeur ne semble pas très fiable sachant que les actuels panneaux a-Si LCD qu’Apple utilise pour l’iPad mini ne sont tout simplement pas compatibles avec la technologie d’affichage en ProMotion.

I would be surprised since it is currently an a-Si LCD which isn't compatible with ProMotion. Only their Pro models support ProMotion as they use an Oxide LCD.

— Ross Young (@DSCCRoss) June 28, 2022