Le MacBook Air avec la puce M2 a le droit à son premier benchmark afin de se faire une idée des performances. Et sans surprise, le résultat est similaire à celui du nouveau MacBook Pro de 13 pouces sachant qu’il dispose lui aussi de la puce M2.

Un benchmark pour le MacBook Air M2

Au test GeekBench, le MacBook Air M2 (qui a pour référence Mac14,2) obtient le score de 1 899 avec un cœur du processeur et 8 965 avec tous les cœurs (huit en l’occurrence) du processeur. Le modèle testé dispose de 16 Go de RAM. En comparaison, le nouveau MacBook Pro obtient respectivement 1 919 et 8 928. Cela représente un gain entre 18 et 20% par rapport au M1. Officiellement, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine.

Il est toutefois bon de noter que le MacBook Pro devrait être plus intéressant que le modèle Air pour des usages intenses sur plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. La raison est simple : le premier dispose d’un ventilateur, là où le second n’en a pas. Le premier peut donc mieux évacuer la chaleur, ce qui aide pour maintenir de bonnes performances générales.

À voir maintenant ce qu’il va se passer du côté du SSD. Avec le MacBook Pro disposant de 256 Go de stockage, le SSD est 50% moins rapide en écriture et 30% moins rapide en lecture que le modèle avec la puce M1. Cela s’explique par l’usage d’un module de 256 Go sur le MacBook Pro M2 là où le modèle M1 avait deux modules de 128 Go, ce qui aide pour les performances. Le scénario va-t-il être le même avec le MacBook Air M2 ? Réponse dans quelques jours, quand les premiers tests tomberont.

Pour rappel, Apple a ouvert hier les précommandes pour le MacBook Air M2. L’ordinateur portable sera disponible le 15 juillet.