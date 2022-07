Jony Ive a quitté Apple à la fin 2019 où il était le responsable du design, mais il travaillait toujours avec le fabricant en tant que consultant avec sa société LoveForm. Mais le partenariat est arrivé à sa fin et il n’a pas été renouvelé, annonce le New York Times.

Jony Ive et Tim Cook

Fin de collaboration entre Apple et Jony Ive

À la suite du départ il y a trois ans, Apple et Jony Ive avaient accepté de continuer à travailler ensemble, bien que le second était seulement un consultant. À l’époque, le designer a déclaré qu’Apple serait l’un de ses principaux clients et qu’il continuerait à travailler dans le domaine du design. Depuis, il a travaillé sur l’iMac M1 de 24 pouces et d’autres produits, et a fourni des conseils sur le design de l’Apple Car.

Le contrat entre les deux parties a dépassé le cap des 100 millions de dollars. Selon les termes de l’accord, Apple était le principal client de LoveFrom, mais l’accord empêchait Jony Ive de travailler sur des projets qu’Apple considérait comme concurrentiels. Par exemple, il ne pouvait pas travailler sur le design d’un smartphone ou tablette Android, un PC sous Windows, une montre connectée sous Wear OS, etc.

Il se trouve que le contrat devait initialement être renouvelé. Mais aussi bien l’entreprise que le designer ont décidé de ne pas le faire. Par ailleurs, des dirigeants d’Apple se sont questionnés sur le montant que le fabricant versait à Jony Ive, et ont également été frustrés de voir les designers d’Apple partir pour LoveFrom. Pour sa part, Jony Ive souhaitait avoir la liberté de choisir ses propres clients sans avoir à valider son travail avec Apple.

Depuis la fin 2019, c’est Jeff Williams qui supervise les équipes de design d’Apple. Le design industriel continue d’être dirigé par Evans Hankey et le design logiciel est dirigé par Alan Dye. Le chef du marketing d’Apple, Greg Joswiak, jouerait également un rôle central dans les choix de design des produits.