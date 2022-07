Il y a du changement du côté du film Project Artemis sur Apple TV+. Le casting comprenait au départ Scarlett Johansson et Chris Evans, mais ce dernier a finalement quitté le projet. Il est remplacé par Channing Tatum.

Selon Deadline, le départ de Chris Evans de Project Artemis est lié à un conflit au niveau du calendrier puisque l’acteur doit aussi tourner les films Pain Hustlers et Big Red One à la même période. Et comme on peut s’en douter, il ne peut pas être partout à la fois, d’où le choix de quitter le long-métrage pour Apple TV+. Mais que les fans de celui qui a récemment abandonné son iPhone 6s pour passer sur un iPhone 12 se rassurent : il n’y a aucun conflit avec Apple TV+ et il sera d’ailleurs dans le prochain film Ghosted avec Ana de Armas en partenaire.

« Nous sommes ravis d’accueillir Greg Berlanti [en réalisateur] et Channing Tatum dans Project Artemis. La passion de Greg pour les personnages et la narration d’histoires est le moteur de sa carrière de plusieurs décennies dans le cinéma et la télévision. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée qu’il dirige notre équipe dans cette aventure. Nous sommes de grands fans de Channing depuis longtemps et nous sommes très honorés d’avoir enfin l’occasion de travailler avec lui », a déclaré Jonathan Lia, cofondateur du studio These Pictures.

Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie dévoilée pour Project Artemis sur Apple TV+. Une arrivée en 2022 serait surprenante. Le reste du casting est lui aussi inconnu.