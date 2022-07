L’ingénieur suisse Ken Pillonel est de retour pour parler de son boîtier de charge pour les AirPods qui a la particularité d’avoir un port USB-C et non Lightning. Il avait déjà dévoilé un aperçu en mai et propose aujourd’hui de nouvelles explications. Pour rappel, il avait aussi créé le premier iPhone fonctionnel avec un port USB-C et avait mis un port Lightning sur le Samsung A51.

L’ingénieur souligne que les AirPods ne sont pas conçus pour être entretenus ou réparés car aucun composant matériel n’est accessible sans endommager l’accessoire, ce qui en fait un article jetable. iFixit a attribué aux écouteurs d’Apple de première et de deuxième génération une note de 0 sur 10 pour cette raison.

Il a donc fallu trouver une solution pour accéder aux composants. Ken Pillonel a décidé de créer un boîtier de remplacement imprimé en 3D et il offre à quiconque la possibilité de télécharger le fichier pour permettre aux techniciens d’endommager délibérément le boîtier existant afin d’accéder aux composants internes et d’effectuer les réparations.

Au cours de la modification, le Suisse a également réussi à remplacer le port Lightning du boîtier par un port USB-C. Les ports Lightning de rechange pour les AirPods ne peuvent pas être achetés individuellement, ce qui signifie qu’ils doivent être obtenus à partir d’autres boîtiers d’AirPods.

Techniquement, les futurs AirPods devraient avoir un port USB-C suite à la nouvelle législation européenne. Les iPhone vont aussi y passer, et ce dès 2023 normalement.