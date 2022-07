Le timing est pour le moins étrange. Quelques heures après que Katy Huberty ait livré des prévisions un peu « froides » sur les résultats financiers du second trimestre d‘Apple, la banque d’investissement Morgan Stanley a décidé que son analyste ne couvrirait plus Apple. Dans une note destinée aux investisseurs, Morgan Stanley annonce que l’actu Apple et les analyses concernant la firme de Cupertino seront dorénavant traitées par Erik Woodring, un autre vétéran de la société d’investissement. A noter que Katy Huberty travaille toujours pour Morgan Stanley ; il s’agit donc clairement d’une réaffectation de poste.

Katy Huberty a souvent eu le nez fin concernant Apple, avec des prévisions de résultats très souvent correctes. Huberty a aussi été l’une des premières analystes à prévoir l’envolée rapide des ventes de Mac après l’annonce de l’Apple Silicon, et a vu avant tout le monde (ou presque) le gros mouvement stratégique d’Apple vers les services. Enfin, l’analyste était aussi très souvent présente lors des confs-call post-résultats menées par Tim Cook et Luca Maestri.