Le casque de réalité mixte d’Apple continue de faire parler de lui. Après le lancement et le prix il y a quelques heures, place aux écrans aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

The Elec confirme que le casque de réalité mixte d’Apple aura le droit à un écran OLEDoS (OLED on Silicon), aussi connu sous l’appellation Micro-OLED, fourni par Sony. Il y aura par ailleurs un écran externe qui sera une dalle OLED classique de LG.

Le Micro-OLED peut offrir des définitions importantes malgré sa petite taille, ce qui le rend idéal pour les applications de réalité virtuelle. La technologie d’affichage plus avancée n’est pas nécessaire à l’extérieur du casque puisqu’elle devrait simplement servir d’indicateur, ce qui signifie que la technologie OLED ordinaire est suffisante.

Si l’on en suit aux différentes rumeurs, Apple pourrait annoncer son casque dès janvier 2023. Il y aura ensuite un deuxième modèle qui arriverait lors de la seconde moitié de 2024 et sera moins cher. LG espère fournir l’écran Micro-OLED en plus de l’écran externe pour ce modèle, et l’entreprise est en train de développer sa technologie OLEDoS avec des équipements de Sunic System. LG espère effectivement prendre les commandes d’écrans Micro-OLED principaux à Sony. Cela serait également dans l’intérêt d’Apple puisque Sony concurrencerait indirectement le casque d’Apple avec son PlayStation VR.