Des fournisseurs d’Apple sont quelque peu inquiets concernant l’iPhone 14 et plus exactement la demande du public, selon Digitimes. Cela intervient alors que la production en masse va débuter.

Les fournisseurs ont des doutes concernant la demande des iPhone 14 pour notamment la fin du quatrième trimestre de 2022 et le début du premier trimestre de 2023. Mais pour le moment, Apple reste assez confiant… du moins pour les premiers mois. Récemment, il a été annoncé qu’Apple voulait produire 95 millions d’exemplaires, au lieu de 90 millions initialement.

Qu’est-ce qui explique dans ce cas la crainte chez les fournisseurs ? L’un des éléments n’est autre que le prix. Cette semaine, Ming-Chi Kuo a révélé que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max devraient coûter plus cher que les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Un prix exact n’a pas été partagé, mais l’analyste a fait savoir que le prix de vente moyen de toute la gamme allait augmenter d’environ 15%. À l’inverse, l’iPhone 14 Pro resterait au même tarif que l’iPhone 13.

Les iPhone 14 Pro pourraient avoir le droit à 256 Go d’espace de stockage par défaut, là où les iPhone 13 Pro ont 128 Go. La hausse de prix serait donc un peu plus facile à accepter. Mais dans le même temps, Apple aurait pu augmenter le stockage sans toucher au prix.