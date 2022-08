Toutes les rumeurs s’accordent à dire qu’Apple ne proposera pas un iPhone 14 mini. Et pourtant, voilà aujourd’hui que le « petit » smartphone fait parler de lui, mais cela semble très suspect.

Selon Evan Blass, l’un des plus gros distributeurs d’Apple dans la région Asie-Pacifique prépare le stock de plusieurs iPhone et iPad pour septembre, et il y aurait quatre iPhone 14, dont un modèle mini.

Evan Blass est normalement un leaker toujours très bien informé. Il a partagé de nombreuses informations sur les smartphones Android, et ce depuis des années maintenant. C’est également lui qui dévoile généralement des images promotionnelles des smartphones avant la présentation officielle. Mais pour le coup, l’information du jour semble plus que suspecte.

Plusieurs sources spécialisées et bien informées dans l’univers Apple, dont l’analyste Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg, ont déjà indiqué qu’Apple proposerait cette année un iPhone 14 (6,1 pouces), un iPhone 14 Max (6,7 pouces), un iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et un iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Un modèle mini de 5,4 pouces n’est pas évoqué, notamment parce que les ventes des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini n’ont pas été très bonnes.

À moins d’un retournement de situation, il serait donc très étonnant d’avoir un iPhone 14 mini lors de la keynote d’Apple le 7 septembre prochain.

Aussi, Evan Blass rapporte que le distributeur asiatique préparerait le stock d’un iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces pour septembre. Mais là encore, c’est suspect puisque les rumeurs ont annoncé que l’iPad en question aurait un écran de 10,5 pouces et tout porte à la croire que la présentation se fera en octobre et non le mois prochain.