Xiaolang Zhang, un ancien employé d’Apple, a plaidé coupable concernant le vol de secrets commerciaux de l’entreprise qui ont un lien direct avec l’Apple Car. Il risque jusqu’à 10 ans de prison, selon CNBC.

Apple avait embauché Xiaolang Zhang en 2015 pour qu’il rejoigne l’équipe du Projet Titan. Il s’agit du nom de code donné pour la voiture électrique qu’Apple prépare depuis plusieurs années maintenant. Au sein de cette équipe, l’employé a conçu et testé des cartes de circuit pour analyser les données des capteurs, et il a pu accéder aux bases de données internes sécurisées et confidentielles de son employeur. En avril 2018, il a quitté Apple pour la start-up chinoise XMotors. Peu après, Apple a découvert qu’il avait volé des données de développement et du matériel sensibles de l’Apple Car.

En juillet 2018, le Bureau fédéral d’enquête des États-Unis a accusé Xiaolang Zhang de vol de secrets commerciaux. Il a été arrêté peu après pour avoir tenté de quitter le pays. Cette semaine, l’ancien employé a accepté une négociation de plaidoyer, qui est sous scellé avec le gouvernement américain.

Outre les 10 ans de prison, il risque des amendes dont le montant total pourrait atteindre 250 000 dollars. Il connaîtra son sort le 14 novembre prochain.