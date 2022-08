La connectivité par satellite serait l’une des annonces d’Apple pour l’iPhone 14 à sa keynote du 7 septembre. Cela pourrait notamment être utile pour contacter les urgences dans les zones où il n’y a pas de réseau.

iPhone 14 et connectivité par satellite ?

Tim Farrar, consultant en communications par satellite auprès de la société de recherche Telecom, Media and Finance Associates, explique que le nouveau service de connectivité par satellite de SpaceX et Verizon, annoncé cette semaine, est un moyen de devancer Apple. Les satellites SpaceX se connecteront directement aux téléphones T-Mobile pour fournir du réseau téléphonique aux endroits les plus isolés, au-delà de la portée des antennes-relais.

Dans le cas de l’iPhone 14, Apple aurait un accord avec Globalstar pour proposer la connectivité par satellite. En février, Globalstar avait annoncé l’acquisition de 17 satellites pour proposer un service continu à un « client potentiel ». Le nom du client n’a pas été donné, mais il se pourrait que ce soit Apple, surtout qu’il y avait déjà eu des rumeurs.

Selon Tim Farrar, le service d’Apple sera proposé gratuitement pour la messagerie texte bidirectionnelle (uniquement au lancement) et utilisera le spectre satellite existant, sans qu’aucune modification des règles de la FCC (autorité américaine) ne soit nécessaire. En comparaison, T-Mobile et SpaceX prévoient d’exploiter le spectre 5G à bande moyenne de T-Mobile et de prendre en charge les SMS, les MMS et certaines applications de messagerie, mais cette approche plus ambitieuse se heurtera à des obstacles réglementaires dans le monde entier.

La connectivité par satellite avec l’iPhone fait parler d’elle depuis décembre 2019. Il y a également eu plusieurs rumeurs évoquant le support avec les iPhone 13, mais cela n’est pas matérialisé. Récemment, il s’est murmuré qu’Apple travaillait toujours dessus et pourrait proposer le support avec l’iPhone 14. D’autre part, le récent carton d’invitation d’Apple montre un ciel avec des étoiles. Naturellement, cela pose des questions.