Les iPhone 14 pourraient bien ne pas être les seuls à avoir le droit à la connectivité par satellite, ce système pourrait aussi débarquer l’Apple Watch Pro. La keynote d’Apple aura lieu le 7 septembre.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple réfléchit à ce système de connectivité par satellite pour le proposer sur l’Apple Watch Pro. Il serait ainsi possible de contacter les secours partout, même s’il n’y a pas du réseau mobile. Autant dire que cela pourrait être fort intéressant dans certaines zones où les opérateurs sont totalement absents.

Aussi, il est possible que la connectivité offre d’autres fonctions, comme l’envoi de messages et pourquoi pas un accès Internet. Mais les détails précis ne sont pas connus pour le moment, si ce n’est la possibilité de contacter les secours.

Autant la connectivité par satellite semble possible pour les iPhone 14, autant le support pour l’Apple Watch Pro pourrait ne pas intervenir tout de suite. Il faut comprendre par là qu’Apple pourrait attendre le modèle de 2023 et non celui qui sera annoncé le 7 septembre à la keynote. Ce point n’est pas encore très clair.

Aux dernières nouvelles, l’Apple Watch Pro aura un boîtier de 47 mm et un écran plat. En comparaison, l’Apple Watch Series 7 (et normalement la Series 8) a des boîtiers de 41 et 45 mm et un écran incurvé sur les tranches. Le modèle Pro serait surtout orienté vers ceux qui pratiquent des sports extrêmes et des activités comme la randonnée.