Depuis juin 2021, Apple propose les abonnements au sein de son application Podcasts. Et si l’on en croit le fabricant, le succès est au rendez-vous puisque le nombre d’abonnés a bondi de 300% en l’espace d’un an. Apple ne précise pas toutefois combien il y a d’abonnés au total.

Plus de 25% des 100 premières émissions du classement « Meilleurs programmes » proposent une option d’abonnement, plus d’un an après le lancement de la fonctionnalité, selon Apple. La société a annoncé pour la première fois les abonnements pour son application Podcasts en avril 2021, la fonction étant conçue pour permettre aux utilisateurs de débloquer des avantages tels que l’écoute sans publicité, l’accès à du contenu supplémentaire et l’accès anticipé ou exclusif à de nouvelles séries de podcasts.

D’un point de vue financier, les abonnements sont similaires à ceux que l’on retrouve pour les applications sur l’App Store. C’est-à-dire qu’Apple prend une commission de 15% à 30%. La commission est de 30% pendant la première année d’abonnement, puis cela tombe à 15% au-delà.

Pour rappel, le lancement des abonnements n’a pas été idéal. Des créateurs de podcasts évoquaient notamment le portail dédié d’Apple pour gérer les programmes, estimant qu’il était confus. Un autre problème a été l’application Podcasts disponible iPhone et iPad. Un bug sur le téléchargement automatique a eu un impact sur les téléchargements, avec ces derniers qui ont chuté de 31%. Des utilisateurs ont ainsi manqué des épisodes parce que le téléchargement n’a pas eu lieu.