C’est le 7 septembre qu’Apple officialisera ses iPhone 14 lors d’une keynote et une image publiée aujourd’hui dévoilerait l’autocollant d’emballage que l’on retrouvera sur la boîte du smartphone.

L’image, venant de Weibo, montre le supposé autocollant d’emballage pour l’iPhone 14 Pro. C’est un moyen de confirmer le nom, même si cela était évident depuis le début. Autant il pouvait exister un doute à l’époque de l’iPhone X pour le nom du successeur, autant Apple semble simplement changer de numéro depuis l’iPhone 11 sans proposer de modèle S. Ce sera donc l’iPhone 14 (Pro) cette année et non l’iPhone 13S.

Une autre information communiquée est que les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient une boîte blanche. En comparaison, elles sont toutes noires pour les différents iPhone 13. Aussi, la fuite évoque 6 Go de RAM pour tous les nouveaux modèles. Mais ce n’est pas une surprise puisque cette information était déjà connue.

Toutes les rumeurs s’accordent à dire qu’il y aura quatre modèles d’iPhone cette année. Il est question d’un iPhone 14 de 6,1 pouces, d’un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, d’un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et d’un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Les vrais changements vont avoir lieu sur les modèles Pro, notamment avec une pilule et un trou à la place de l’encoche, un capteur photo principal de 48 mégapixels au lieu de 12, de meilleures photos en baisse luminosité, la puce A16 et plus encore. Pour les modèles non-Pro, il faudrait s’attendre à quasiment la même chose que les iPhone 13 de 2021.