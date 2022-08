Il n’y a pas que l’iPhone 14 qui a le droit à plusieurs fuites aujourd’hui, l’Apple Watch Series 8 fait également parler d’elle. Il est notamment question des différents coloris disponibles.

Si l’on en croit les dires du leaker ShrimpApplePro, l’Apple Watch Series 8 aurait le droit à moins de coloris que le modèle précédent. On retrouverait seulement les coloris minuit, lumière stellaire, rouge (Product Red) et argent. Ainsi, les modèles bleu et vert ne seraient plus disponibles. Toujours au sujet des coloris, le modèle Product Red aurait le droit à une nouvelle nuance de rouge.

Aussi, l’Apple Watch Series 8 serait toujours disponible avec des boîtiers de 41 et 45 mm, comme la Series 7. Apple en profiterait au passage pour modifier l’emballage. Il serait visuellement similaire à celui existant, mais il y aurait davantage de colle sur les languettes. Ce changement aurait pour but de laisser des traces de colle lors de l’ouverture afin de confirmer plus clairement que la boîte a été ouverte. L’emballage modifié s’appliquerait également aux iPhone 14. Pour ce qui est du contenu, rien ne changerait par rapport à la Series 7.

Dernier élément : il n’y aurait pas un souci particulier avec le stock. L’année dernière, il avait fallu attendre près d’un mois entre l’annonce de la Series 7 et la disponibilité dans le commerce. Cette fois-ci, la Series 8 devrait être en stock dès le départ. Apple fera l’annonce lors de sa keynote le 7 septembre prochain.