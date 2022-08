Les rumeurs se multiplient quelques jours avant l’annonce des iPhone 14, avec Apple qui les officialisera le 7 septembre lors d’une keynote. Aujourd’hui, il est question des coloris, des aimants MagSafe et plus encore.

Le leaker coréen yeux1122, qui a déjà partagé de bonnes informations dans le passé, rapporte ici et là qu’Apple ne proposerait pas le coloris bleu alpin avec les iPhone 14 Pro. Ce coloris avait fait ses débuts l’année dernière avec les iPhone 13 Pro. Apple proposerait à la place un modèle violet/mauve. Aussi, le coloris vert alpin disparaitrait pour laisser place à un modèle vert plus classique.

Pour ce qui est des iPhone 14 et 14 Max non-Pro, les coloris seraient là aussi similaires à ceux des iPhone 13. Le modèle rose disparaitrait toutefois, au profit d’un modèle violet/mauve.

La fuite du jour nous apprend par ailleurs qu’il n’y aurait pas un modèle en titane pour les iPhone 14 Pro. Apple a fait des tests, mais la société estimerait que le coût est trop important et la production en masse serait également compliquée.

Un autre élément concerne MagSafe. Les aimants avec les nouveaux iPhone seraient plus puissants afin que les téléphones s’accrochent mieux aux accessoires. En parlant d’accessoires, Apple proposerait un « accessoire de batterie exclusif ». Il est possible que ce soit simplement la batterie externe MagSafe.

De plus, Apple proposerait un meilleur système de refroidissement, notamment grâce à la puce A16 sur les iPhone 14 Pro. Certains utilisateurs se plaignent que les iPhone 13 (Pro) chauffent un peu trop, l’amélioration est donc la bienvenue.

Enfin, Apple proposerait toujours 128 Go d’espace de stockage par défaut, alors que les iPhone 14 Pro seraient plus chers que leurs prédécesseurs. Toujours au sujet du stockage, la capacité serait 1 To et non 2 To comme certaines rumeurs l’ont indiqué.