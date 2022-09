Apple compte utiliser la découpe allongée de la partie supérieure de l’écran des iPhone 14 Pro pour afficher les indicateurs de confidentialité d’iOS. Ainsi, les voyants vert et orange seront présents à cet endroit selon 9to5Mac.

Un indicateur vert signifie qu’une application utilise la caméra de votre iPhone, là où un indicateur orange signale l’usage du micro par une application. Avec les iPhone existants, les voyants s’affichent à droite de l’encoche. Dans le cas des iPhone 14 Pro, Apple profitera de l’espace entre la pilule et le trou pour afficher les indicateurs. Aussi, un simple appui dessus permettrait de savoir quelles applications utilisent le micro ou la caméra. Avec les modèles existants, il faut ouvrir le centre de contrôle pour obtenir cette information.

Lorsque les indicateurs de confidentialité ne sont pas présents, l’espace entre la pilule et le trou sur les iPhone 14 Pro verra ses pixels être éteints afin que la découpe apparaisse comme un seul morceau, sans aucune séparation. Pour leur part, les iPhone 14 et 14 Plus utiliseront une encoche standard et continueront donc à présenter les mêmes indicateurs que ceux disponibles sur les iPhone 13.

De plus, 9to5Mac fait savoir qu’Apple compte modifier l’application Appareil photo afin d’exploiter le retrait de l’encoche telle que nous la connaissons. Apple compterait déplacer la plupart des commandes en haut de l’écran pour offrir aux utilisateurs une vue plus large de l’aperçu de l’appareil photo. Mais ce changement n’est « pas encore entièrement verrouillé », explique le site.

Apple présentera ses quatre iPhone 14 le 7 septembre prochain lors d’une keynote.