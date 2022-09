L’iPad Pro 2022 fait parler de lui, avec une apparition chez l’opérateur australien Optus. Des clients ont même été en mesure de passer une commande, mais l’opérateur n’a, sans surprise, pas livré la nouvelle tablette, Apple ne l’ayant pas encore officialisée.

MacRumors rapporte que plusieurs références de l’iPad Pro 2022 ont été ajoutées dans la base de données d’Optus. Des clients ont passé une commande et le paiement a été accepté. Ils ont même reçu la facture mentionnant la nouvelle tablette. Mais plusieurs d’entre eux ont été contactés quelques jours plus tard par l’opérateur, les informant que le produit n’était plus en stock et qu’il était pour le moment possible d’acheter le modèle de 2021. Cela impliquait de passer une nouvelle commande.

Le système interne de l’opérateur faisait état d’une livraison sous deux semaines. Apple organisera sa keynote le 7 septembre pour présenter les iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8. Toutefois, les rumeurs semblent suggérer que les nouveaux iPad feront leurs débuts lors d’une autre keynote en octobre. Un élément qui renforce cette idée est qu’Apple a officialisé le report de la sortie d’iPadOS 16. Il faudra attendre octobre pour découvrir le système d’exploitation, là où iOS 16 pour iPhone sera disponible à la mi-septembre.

Aussi, Optus répertorie les iPad Pro 2022 à un prix plus élevé que les modèles de 2021 avec la même quantité de stockage. Par exemple, le total des mensualités listées s’élève à environ 2 100 dollars australiens. Cela représente environ 200 dollars australiens de plus que le prix de 1 899 dollars de l’iPad Pro 2021. Il n’est pas clair si ces prix représentent une hausse de prix pour le prochain iPad Pro ou s’il s’agit simplement de chiffres provisoires sur le système de l’opérateur.