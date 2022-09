Les iPhone 14 sont maintenant officiels et aucun d’entre eux ne prend en charge le Wi-Fi 6E. Apple reste donc sur le Wi-Fi 6, qui était supporté sur les iPhone 11, 12 et 13.

Il y avait eu des rumeurs pour l’arrivée du Wi-Fi 6E sur les iPhone 13, mais cela ne s’est pas matérialisé. Les rumeurs sont revenues pour les iPhone 14, avec pourtant des sources généralement bien renseignées, dont Ming-Chi Kuo. Mais Apple a décidé de ne pas inclure la dernière norme sans fil en date, comme le montrent les caractéristiques techniques.

Était-ce le projet dès le départ ? Ou était-il question du support du Wi-Fi 6E puis les plans ont changé en cours de route pour rester sur le Wi-Fi 6 ? Comme on peut s’en douter, Apple ne communique pas publiquement sur cet aspect.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

Selon les rumeurs datant de quelques mois maintenant, le futur casque AR/VR d’Apple aura le Wi-Fi 6E. Est-ce que ce sera réellement le cas ? Réponse en 2023.