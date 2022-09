Apple propose aujourd’hui la mise à jour 16.0 pour le HomePod, ainsi que le modèle mini de l’enceinte connectée. Il ne faut toutefois pas s’attendre à d’importants changements, malgré le passage de la version 15 vers 16, ce qui peut surprendre.

« La version 16 du logiciel améliore les performances et la stabilité globales », indique Apple dans ses notes. Autant dire que c’est plus que léger, surtout pour une mise à jour qui est censée être majeure.

Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 16.0, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.

Plus tôt, Apple a sorti iOS 16 sur iPhone. Pour le coup, cette version apporte de nombreuses nouveautés par rapport à iOS 15, la liste des changements est à retrouver sur cet article dédié. Il y a également watchOS 9 pour l’Apple Watch, dont les nouveautés sont à retrouver ici. Du côté de l’Apple TV, nous avons le droit à la version finale de tvOS 16. Et pour les anciens iPhone et Mac, il y a iOS 15.7, macOS 11.7 et macOS 12.6 avec des correctifs pour boucher diverses failles de sécurité.