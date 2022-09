Apple rend aujourd’hui disponible la mise à jour macOS 12.6 sur Mac. Selon les dires d’Apple, cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs. Il n’y a visiblement pas de nouveautés.

Le fait qu’Apple ne propose pas de nouveautés avec macOS 12.6 n’est pas surprenant. macOS Monterey a un an maintenant et Apple se charge uniquement de corriger des bugs et améliorer les performances. L’objectif est de peaufiner son système d’exploitation.

La prochaine mise à jour avec des nouveautés sera macOS Ventura. Apple a annoncé cette version en juin lors de la WWDC et il y a eu plusieurs bêtas tout au long de l’été. La version finale sera disponible au mois d’octobre, mais un jour précis n’est pas encore communiqué. iPadOS 16 sur iPad arrivera également en octobre. Quant à iOS 16 sur iPhone, watchOS 9 sur Apple Watch et tvOS 16 sur Apple TV, les versions stables sont disponibles depuis quelques minutes pour le grand public.

Pour installer macOS 12.6, ouvrez Préférences Système puis rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi installer ce qui pourrait être la dernière mise à jour corrective de macOS Monterey. Le système ne sera pas abandonné pour autant puisqu’Apple proposera de temps en temps des mises à jour de sécurité.