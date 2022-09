Apple enchaîne les mises à jour aujourd’hui et propose Safari 16 sur Mac. On retrouve la nouvelle version du navigateur sur macOS Big Sur, Monterey et Ventura. À noter toutefois que Ventura est pour l’instant en bêta, la version finale arrivera en octobre.

Voici les différentes nouveautés de Safari 16 selon les notes fournies par Apple :

Les pages de démarrage des groupes d’onglets vous permettent d’ajouter des images en fond d’écran ainsi que des pages favorites à chaque groupe d’onglet.

Les onglets épinglés des groupes d’onglets vous permettent d’épingler les sites web fréquemment consultés pour chaque groupe d’onglets.

Les onglets situés dans la barre latérale vous présentent vos onglets ouverts sous forme de liste.

Les réglages que vous avez définis pour certains sites web sont désormais synchronisés sur tous vos appareils.

La modification des mots de passe robustes vous permet d’ajuster ces derniers afin qu’ils répondent aux critères de certains sites web en matière de mots de passe.

La mise à jour corrige également plusieurs failles de sécurité au niveau de WebKit (moteur de rendu de Safari) qui pouvaient permettre de suivre les utilisateurs par le biais d’extensions, conduire à l’exécution de code arbitraire et à l’usurpation de l’interface utilisateur. Aucune de ces vulnérabilités n’était connue pour avoir été activement exploitée.

Safari 16 est disponible au téléchargement en vous rendant dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels.