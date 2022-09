Avec iOS 16, Apple va proposer des mises à jour de sécurité qui auront la particularité de s’installer directement sur l’iPhone. L’objectif est de mieux sécuriser les appareils, sans forcément que l’utilisateur intervienne. Mais ceux qui ne les veulent pas pourront les supprimer.

Voici ce qu’indique Apple sur son site concernant les nouveaux correctifs de sécurité sur iOS 16 :

Les mises à jour de sécurité permettent d’apporter plus rapidement des améliorations importantes en matière de sécurité, avant qu’elles ne fassent partie d’autres améliorations dans une future mise à jour logicielle.

Pour s’assurer de les avoir, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > MÀJ automatiques et activer « Mises à jour de sécurité et fichiers système ». Et pour ceux qui souhaiteront les supprimer, il faudra se rendre dans Réglages > Informations > Version d’iOS > et sélectionner l’option pour retirer la mise à jour de sécurité.

« Vous pouvez réinstaller la mise à jour de sécurité ultérieurement, ou attendre qu’elle soit installée de façon permanente dans le cadre d’une mise à jour logicielle standard », précise Apple. Par mise à jour logicielle standard, le groupe veut parler des révisions d’iOS 16 (iOS 16.0.1, iOS 16.1, etc).

Apple a sorti hier la version finale d’iOS 16 sur iPhone. Pour iPadOS 16 sur iPad, il faudra attendre le mois d’octobre.