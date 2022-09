Apple annonce une mauvaise nouvelle pour l’Europe, à savoir une hausse des prix des applications sur l’App Store dans les pays où l’euro est la devise. Ce sera une réalité à partir du 5 octobre 2022. Ce sera aussi le cas dans les pays suivants : Chili, Égypte, Japon, Malaisie, Pakistan, Pologne, Corée du Sud, Suède et Vietnam.

La hausse des prix sur l’App Store en Europe concernera aussi bien les applications que les achats intégrés. Il y a une exception : les abonnements à renouvellement automatique, ceux-là ne bougent pas.

Quels seront les nouveaux tarifs ? Apple a communiqué une liste. Ainsi, le premier prix ne sera plus 0,99€ mais 1,19€. Pour les applications et achats intégrés dont le prix est actuellement 9,99€, cela basculera à 11,99€ dès le mois prochain. Quant au palier le plus haut, il est aujourd’hui à 999,99€ et va passer à 1 199,99€ dès le 5 octobre. Voici plusieurs exemples de tarifs (avant -> après) :

0,99€ -> 1,19€

1,99€ -> 2,49€

2,99€ -> 3,49€

3,99€ -> 4,99€

5,99€ -> 6,99€

6,99€ -> 7,99€

7,99€ -> 9,99€

8,99€ -> 10,99€

9,99€ -> 11,99€

20,99€ -> 24,99€

39,99€ -> 47,99€

99,99€ -> 119,99€

Le changement tarifaire a lieu de temps en temps sur l’App Store. Cela dépend de la situation économique d’un pays ou d’une région. Ici, les Européens subissent le cours de l’euro face au dollar. Apple a donc décidé de faire le nécessaire. Pour rappel, nous avons déjà connu une hausse de prix avec le lancement des iPhone 14. Les tarifs ont été nettement en hausse, notamment pour les modèles Pro.