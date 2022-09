Les AirPods Pro 2 et l’Apple Watch Ultra seront disponibles le 23 septembre, et Apple a commencé à expédier les premiers exemplaires aux clients. La situation peut toutefois varier selon les pays.

Il est bon de noter qu’Apple n’opère pas de la même façon en Amérique du Nord qu’en Europe. Aux États-Unis par exemple, Apple prévient les clients dès que leur commande est expédiée depuis les entrepôts en Asie (généralement en Chine) et leur donne un numéro de suivi. Pour les Européens, Apple prévient les clients de l’expédition depuis les entrepôts en Asie mais attend généralement que le produit soit arrivé dans un entrepôt européen avant de fournir un numéro de suivi. Par conséquent, les Européens auront normalement le numéro de suivi jeudi (sachant que la livraison se fait sous 24 heures une fois que la commande est sur le continent).

Voici les points forts des AirPods Pro 2 (qui coûtent 299€) selon Apple :

Conçus par Apple

Puce Apple H2, une qualité de son exceptionnelle avec égalisation adaptative

Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique des mouvements de la tête

Réduction active du bruit

Quatre tailles d’embouts auriculaires en silicone pour un confort unique et une meilleure isolation acoustique

Transparence adaptative

Boîtier de charge MagSafe avec Localisation précise, haut-parleur intégré et encoche pour dragonne

Les AirPods Pro et leur boîtier de charge sont résistants à l’eau et à la transpiration (IPX4)

Activation et connexion automatiques

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Le boîtier peut être rechargé sans fil à l’aide d’un chargeur MagSafe, d’un chargeur Apple Watch ou d’un chargeur certifié Qi, ou à l’aide du connecteur Lightning

Quant à l’Apple Watch Ultra, elle s’oriente notamment vers ceux qui pratiquent diverses activités et autres sports extrêmes. Elle a un boîtier en titane de 49 mm, l’écran le plus lumineux de l’Apple Watch à ce jour et une couronne plus grande. Elle offre 36 heures d’autonomie (60 heures à venir avec une optimisation), un nouveau mode sombre, un nouveau dédié, un profondimètre intégré, un nouveau GPS à double fréquence et bien plus encore. Le prix est de 999€.