Encore un gros bug avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, qui s’avèrent décidément nettement moins fiables « out of the box » que leurs prédécesseurs. Après iMessage, après le GPS, le transfert de données ou bien encore CarPlay, voilà donc que de nombreux utilisateurs d’iPhone Pro Max rapportent que l’espace de stockage de leur iPhone est rapidement saturé par d’étranges « Données système ». Il suffit bien souvent de redémarrer son iPhone 14 Pro Max pour retrouver un espace de stockage « normal » mais le remplissage du SSD par les Données système reprend généralement de plus belle.

Contacté, le SAV d’Apple précise que ce soucis serait lié à la synchronisation iCloud juste après la phase de configuration de l’iPhone. Durant cette phase de synchro, qui peut être assez longue, le contenu d’iCloud est basculé sur l’iPhone afin d’éviter une perte de donnée liée à un bug ou à un accès serveur pendant cette étape. L’explication se tient, encore eut-il fallu qu’Apple avertisse l’utilisateur d’un tel mode de fonctionnement…