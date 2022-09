Des utilisateurs qui ont reçu leur Apple Watch Series 8 ou Apple Watch Ultra se plaignent de quelques problèmes avec le micro. Celui-ci peut ne plus fonctionner après un certain temps.

Sans surprise, ce problème de micro cause des soucis avec les applications qui l’utilisent sur l’Apple Watch Series 8 ou l’Apple Watch Ultra. Voici par exemple ce qu’affiche l’application Bruit d’Apple :

Mesure suspendue. L’application Bruit ne peut pas vérifier les niveaux sonores lorsque l’Apple Watch est en mode Eau ou lorsque le microphone ou le haut-parleur est utilisé.

Comment corriger ce bug ? Une solution consiste à redémarrer l’Apple Watch. Mais il s’agit d’une solution temporaire puisque le bug va réapparaître plus tard de façon aléatoire. Il faudra de nouveau redémarrer la montre pour retrouver un comportement normal.

Il semblerait que ce soit un problème logiciel et non matériel puisque le redémarrage permet de retrouver l’usage du micro. On peut donc imaginer qu’une mise à jour de watchOS 9 (watchOS 9.1 ?) sera disponible pour corriger le tir, surtout qu’Apple est au courant du bug si l’on en croit les témoignages des utilisateurs qui ont posté sur les forums du fabricant. En attendant, des utilisateurs ont profité de la garantie et ont demandé un remplacement de la montre auprès d’Apple.